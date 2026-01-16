сегодня в 17:45

В Долгопрудном начались отделочные работы при капремонте детсада № 6 «Звездочка»

В Долгопрудном на улице Пацаева, д. 3а, стартовали отделочные работы в ходе капитального ремонта детского сада № 6 «Звездочка», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В детском саду № 6 «Звездочка» в Долгопрудном продолжается капитальный ремонт. Строители завершили основные демонтажные работы и приступили к общестроительным и отделочным работам.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Семья».

В ходе работ в здании обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все групповые помещения и пищеблок. Фасад здания получит новый облик, а прилегающую территорию благоустроят.

Открытие обновленного детского сада запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ и в Серпухове в рамках этой программы поставлен рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем. 1 сентября все идут в школу», — подчеркнул Воробьев.