сегодня в 16:21

В Долгопрудном начали вынос газовых сетей для школы № 7

Строители приступили к выносу газовых сетей на площадке возведения пристройки к школе № 7 на Лихачевском шоссе в Долгопрудном. Работы ведутся в рамках строительства нового корпуса на 1500 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На Лихачевском шоссе, д. 27, рядом с основным зданием школы № 7 продолжается вынос инженерных коммуникаций. Специалисты начали перенос газовых сетей, параллельно прокладываются сети водоснабжения.

Новый корпус площадью 20,6 тыс. квадратных метров рассчитан на 1500 учеников. Его соединят с существующим зданием теплым переходом. В пристройке разместят блоки начальной, основной и старшей школы, входные группы с гардеробными и зоной ожидания, актовый зал на 600 мест, многофункциональные спортивные залы, медицинский блок, библиотечно-информационный центр и пищеблок полного цикла с обеденным залом. Также предусмотрены административные и общешкольные помещения.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.