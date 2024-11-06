В Дмитровском округе введут в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья

В микрорайоне Строителей поселка Некрасовский Дмитровского округа завершено строительство 9-этажного жилого дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья. Поданы документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Программа переселения реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Дом сдается с полной отделкой всех квартир. Новоселье в новых квартирах в ближайшее время справят 222 семьи — это более 574 человек, которые сейчас проживают в аварийных домах в микрорайоне Трудовая № 1-17, 20-23 и улице Свобода, д. 1, 2, 5, 12.

Общая расселяемая площадь аварийного жилья составит 13 057,78 тыс. квадратных метров.

В Дмитровском округе до конца года планируется сдать еще три дома для переселенцев из аварийного жилья — в поселке Деденево, микрорайоне ДЗФС и в городе Яхрома микрорайоне Левобережье.

Помимо строительства жилья для расселения аварийного жилищного фонда также используется предоставление гражданам выкупной стоимости за изымаемые квартиры и приобретение жилья участникам программы переселения на вторичном рынке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.