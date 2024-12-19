В Дмитровском округе введут в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области завершили проверку строительной площадки многоквартирного жилого дома в рабочем поселке Деденево Дмитровского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Объект жилой застройки был возведен в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», направленного на создание комфортных условий для жизни граждан. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.

По результатам проверки инспекторами ведомства установлено, что строительная готовность дома достигла 100%, все работы выполнены в соответствии с проектной документацией. Застройщику было выдано заключение о соответствии построенного объекта проекту. Скоро дом введут в эксплуатацию, и 41 семья (порядка 110 человек) сможет переехать из аварийного жилья в новостройку.

В пятиэтажном доме новоселов ожидает 41 квартира. На первом этаже одной из секций оборудована квартира для маломобильных групп населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.