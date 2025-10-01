В Дмитровском округе снесли аварийное здание жилого дома

сегодня в 16:23

В деревне Жуковка Дмитровского муниципального округа снесли аварийный жилой дом № 73 на улице Армейская. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный жилой дом 1956 года постройки утратил эксплуатационную пригодность и был признан аварийным. Его общая площадь составляла порядка 160 квадратных метров.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» была проведена процедура расселения 8 жилых помещений, затем строение включили в перечень для ликвидации.

Работы по демонтажу были проведены в августе текущего года. На сегодняшний день территорию полностью расчистили от строительного мусора.

Порядок использования освободившегося земельного участка администрацией пока не определен.

Всего на территории Дмитровского муниципального округа было выявлено 618 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 355 объектов, что составляет 57% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.