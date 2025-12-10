В Дмитрове сносят три аварийных жилых дома

В Дмитрове ликвидируют три аварийных жилых дома. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажные многоквартирные дома № 25 на улице 1-я Заречная, дом № 1 на улице 2-я Заречная и дом № 22 на улице Кольцевая были построены в 50-х годах прошлого века. Общая площадь жилых строений составляет порядка 385 квадратных метров. Здания утратили эксплуатационную пригодность и были признаны аварийными. В рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» суммарно расселили жителей девяти квартир.

В настоящий момент проводится демонтаж аварийных строений и расчистка земельных участков от строительного мусора. Работы планируется завершить до конца текущего года.

Всего на территории Дмитровского муниципального округа было выявлено 684 проблемных объекта. На сегодняшний день снесен, достроен и приведен в соответствие с требованиями законодательства 381 объект, что составляет 56% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.