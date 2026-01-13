В Дмитрове сдан в эксплуатацию первый дом жилого комплекса «Зеленый Оазис-Город»

В жилом комплексе «Зеленый Оазис-Город» построен и сдан в эксплуатацию жилой дом №1. В новом доме площадью более 7,8 тыс. кв. метров расположены 245 квартир различных планировок. На первых этажах предусмотрены кладовые помещения. Во дворе появятся детские игровые комплексы, спортивные площадки и зоны отдыха для взрослых. Также запланировано благоустройство территории: озеленение газонов, оформление клумб, посадка деревьев и кустарников.

Жилой комплекс состоит из 10 корпусов и находится в 30 км от МКАД по Ленинградскому и Дмитровскому шоссе. Проект предусматривает развитие внутренней инфраструктуры: строительство детского сада на 138 мест, школы на 400 учеников, торгового центра, фитнес-клуба, магазинов и сервисов. В радиусе трех километров работают объекты социальной инфраструктуры, включая амбулаторию, магазины, кафе, пункты выдачи, детские сады, школы, торговые центры и спортивные комплексы. В пешей доступности расположены два озера, парк, база отдыха и конный клуб.

Застройщики Подмосковья, такие как компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие, реализуют проекты комплексного развития территорий, возводя необходимую социальную инфраструктуру за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.