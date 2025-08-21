В Дмитрове капитально отремонтируют дошкольное отделение гимназии «Логос»
Фото - © Пресс-служба администрации Дмитровского округа
В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Семья» в скором времени начнется капитальный ремонт дошкольного отделения Дмитровской гимназии «Логос» (детский сад «Аленушка»). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Определен подрядчик на проведение капитального ремонта — им стало ООО «РСПК».
Здание детского сада площадью более 1900 квадратных метров ждет комплексное обновление:
- Замена кровли и водосточной системы;
- Модернизация инженерных сетей;
- Установка систем видеонаблюдения и пожарной безопасности;
- Ремонт групповых помещений и пищеблока;
- Обновление фасада и благоустройство территории.
Детский сад «Аленушка» работает с 1980 года и уже 45 лет дарит детям тепло и заботу. После присоединения к гимназии «Логос» здесь сохранили лучшие традиции дошкольного образования. Сейчас в отделении 11 групп: 1 логопедическая, 1 группа раннего возраста и 9 общеразвивающих. В новом учебном году откроется еще одна логопедическая группа (она уже укомплектована). Всего сад посещают 290 ребят.
«Ремонт дошкольного учреждения — воплощение в жизнь принципов национального проекта „Семья“, направленного на создание комфортной среды для подрастающего поколения. На время работ дети будут временно переведены в другие сады с учетом пожеланий родителей», — подчеркнул врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
Открыть обновленное здание детского сада планируется в 2026 году.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.
«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.