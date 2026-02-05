В детском саду «Солнышко» в Волоколамске завершили капитальный ремонт

В детском саду №5 «Солнышко» в Волоколамске завершили капитальный ремонт, обновили мебель, оборудование и модернизировали пищеблок. Учреждение готово принять детей в обновленных группах с понедельника, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.

В детском саду №5 «Солнышко» в Волоколамске завершили капитальный ремонт. В помещениях обновили интерьер, установили современные двери и энергосберегающие окна. В раздевальных комнатах провели перепланировку, а в группах первого этажа оборудовали теплые полы.

Игровые и спальные комнаты оснастили новой яркой мебелью: кроватями, столами, стульями и другими необходимыми элементами. В дальнейшем планируется установка сушильных шкафов для удобства в сырую погоду.

Особое внимание уделили организации питания. В детском саду модернизировали пищеблок, установили новое оборудование, закупили посуду и кухонный инвентарь для приготовления полноценного питания.

С понедельника детский сад начнет работу в полном режиме, воспитатели готовы принять детей в обновленных группах. Работы провели в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.