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В детском саду при лицее № 2 в Павловском Посаде начались отделочные работы

На переулке Корнево-Юдинский, д. 14, городского округа Павловский Посад проводятся работы по капитальному ремонте дошкольного отделения лицея № 2. Подрядчик приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. «Строители продолжают демонтажные работы и приступили к отделке.

В ходе капремонта новый облик приобретет фасад здания, будут заменены все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Также проведут внутреннюю отделку, кровельные работы, модернизируют пищеблок и благоустроят прилегающую территорию. Будет заменена и мебель.

Завершить работы на объекте планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.