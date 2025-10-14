В детской поликлинике Электростали продолжается капитальный ремонт

сегодня в 15:38

Ремонт проводится в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

На данный момент на объекте уже завершены демонтажные работы. Подрядная организация приступила к обновлению систем канализации и отопления, а также провела укрепление полов. Специалисты выполняют устройство перегородок, обшивают стены гипсокартоном и готовят технологические отверстия для системы вентиляции. Параллельно осуществляется прокладка коммуникаций электроснабжения и водоснабжения.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком и с соблюдением строительных норм.

После завершения ремонта поликлиника станет более современной, функциональной и комфортной для маленьких пациентов.

Полностью завершить работы планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.