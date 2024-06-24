сегодня в 14:55

В деревне Сабурово продолжается строительство школы на 825 мест

Школу на 825 учеников продолжают возводить в деревне Сабурово городского округа Красногорск. Строительная готовность на сегодняшний день составляет 83%, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В настоящее время на объекте проводится устройство внутренних инженерных сетей, устройство полов, штукатурные работы, монтаж металлических дверей, монтаж лифтового оборудования, витражных систем и стеклопакетов.

На прилегающей территории для детей обустраивают спортивные и игровые площадки, места для отдыха. Идёт устройство брусчатки и отмостки, устройство пожарного проезда.

«Красивое современное здание школы будет оснащено необходимой инфраструктурой, включая открытый стадион, где по программе нашего Губернатора смогут заниматься все желающие. Очень важна и та обратная связь, которую дают нам уважаемые жители. И в этом ключе ведем совместный мониторинг, учитывая все замечания и пожелания», — сказал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Открытие школы планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.