В деревне Мисирево в Клину возводят новый фельдшерско-акушерский пункт

К концу текущего года ФАП в городском округе Клин распахнет свои двери для 819 постоянно проживающих жителей д. Мисирево, д. Елино, д. Никитское, д. Фроловское, а также почти 3 000 дачников. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Раньше жители всех этих деревень и СНТ получали медпомощь в старом ФАПе, который устарел и морально и физически. Для нового медучреждения городской округ Клин выделил новый участок земли прямо у региональной трассы с автобусным сообщением, так что добраться до него будет удобно.

25 июля глава городского округа Клин Алена Сокольская и главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская познакомились с ходом строительства. Его ведет подрядная организация ООО «Крост-Д», определенная заказчиком в лице ГКУ МО «ДЗКС Министерства строительного комплекса Московской области».

Новый ФАП будет уникальным и внутри и снаружи. Он возводится по технологии модульного строительства, а наружный дизайн в виде рельефных панелей и входной группой с подсветкой будет реализован в нашем округе впервые.

В здании ФАПа площадью 146 кв. метров на 36 посещений в смену разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, а также двухместная палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала.

За период с 2015 на территории городского округа Клин построено и введено в эксплуатацию 8 фельдшерско-акушерских пунктов: с. Спас-Заулок, д. Папивино, д. Давыдково, д. Тиликтино, п. Выголь, д. Туркмен, д. Елгозино, пос. Шевляково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.