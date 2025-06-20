В деревне Ложки Солнечногорска отремонтируют фасад многоквартирного дома

В деревне Ложки округа Солнечногорск жильцы МКД № 2 обратились с просьбой отремонтировать фасад их дома. Заместитель главы округа Солнечногорск Леонид Степанов встретился с жителями и подрядной организацией для обсуждения сроков работ и обхода территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в ходе встречи заместитель главы округа проверил выполнение его поручения с прошлого приезда. Компания «Лидер-Строй» утилизировала весь строительный мусор с детской площадки.

«Обсудили с жителями важные вопросы содержания придомовой территории, своевременного покоса травы и уборки подъездов. Особое внимание уделил вопросу начала работ по капитальному ремонту фасада, который так волнует жильцов многоквартирного дома № 2», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Леонид Степанов.

Подрядная организация «Лидер-Строй» обязуется приступить к капитальному ремонту фасада в июле этого года. Администрация округа продолжает держать ситуацию на контроле и взаимодействовать с жителями для обеспечения своевременного и качественного проведения всех необходимых работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.