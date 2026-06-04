В Чехове запустят производство картонной упаковки

Производственный комплекс по выпуску картонной упаковки готовят к вводу в эксплуатацию в муниципальном округе Чехов. Предприятие сможет производить до 3 тыс. тонн картонных втулок и до 1 млн картонных банок в год, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инвестиции в проект составили 150 млн рублей. Площадь производственного здания превышает 5,9 тыс. квадратных метров. В нем организован полный цикл выпуска продукции — от хранения сырья и печати до изготовления упаковки и отгрузки заказчикам.

В составе комплекса работают втулочный и тубусный цеха, участок печати, склады сырья и готовой продукции, а также административно-бытовые помещения. Производственные процессы автоматизированы, специалисты будут отвечать за запуск линий и контроль оборудования. После начала работы на предприятии создадут 40 рабочих мест.

Главгосстройнадзор Московской области провел итоговую проверку и выдал заключение о соответствии объекта проектной документации. В ближайшее время производство введут в эксплуатацию. Проект реализует компания «Инвест Ресурс» при сопровождении центра содействия строительству Московской области, который помогает застройщику подготовить документы для получения разрешения на ввод.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.