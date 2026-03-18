В Чехове установили башенный кран на стройке корпуса гимназии

Строительство нового корпуса гимназии № 2 на 550 мест продолжается в Чехове на улице Чехова, 8А. На площадке завершили монтаж первого башенного крана для ускорения монолитных работ, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый трехэтажный корпус возводят по государственной программе Московской области за счет бюджетных средств. Его общая площадь составит 7,8 тыс. кв. м.

В настоящее время на объекте работают 45 человек и задействованы четыре единицы техники. Строители ведут монтаж опалубки плиты перекрытия технического этажа и армирование вертикальных колон.

«Для проведения монолитных работ стройплощадку обеспечили быстровозводимым башенным краном», — пояснил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В здании разместят универсальные и специализированные кабинеты, ИТ-полигон, спортивный зал, зал для мероприятий, медиатеку, зоны отдыха и столовую с пищеблоком полного цикла. Прилегающую территорию благоустроят: здесь обустроят спортивное ядро и детские игровые площадки. Завершить строительство планируется к 1 сентября 2028 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.