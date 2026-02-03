В Чехове строят новый корпус гимназии № 2 на 550 мест

В городском округе Чехов продолжается строительство нового корпуса Гимназии № 2 на 550 мест, завершить работы планируется к 1 сентября 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Чехове на улице Чехова, д. 8А, ведутся работы по возведению нового корпуса гимназии № 2. Сейчас на объекте монтируют временную дорогу, разрабатывают котлован, армируют и бетонируют вертикальные конструкции.

Строительство идет в рамках государственной программы Московской области по развитию социальной инфраструктуры и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

В новом здании разместят читальный зал с IT-зоной, спортивный и актовый залы, столовую, медицинские кабинеты и административную зону. На прилегающей территории появятся спортивный стадион, детские игровые площадки и место для общешкольных мероприятий.

Гимназия № 2 — одна из старейших школ Чехова, основана в 1954 году и получила статус гимназии в 1995 году. Открытие нового корпуса запланировано на 1 сентября 2027 года.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.