сегодня в 14:41

В Чехове приступили к строительству нового корпуса гимназии № 2

В городском округе Чехов на улице Чехова, д. 8А, рабочие вышли на площадку, приступили к работам по строительству пристройки на 550 мест, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании новой школы на 550 мест разместятся читальный зал с IT-зоной, спортивный и актовый зал, комфортная столовая, блок кабинетов медицинского обслуживания, офисная зона. На прилегающей территории разместятся спортивный стадион, детские игровые площадки, место для проведения общешкольных мероприятий.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 2» — одна из старейших школ г. Чехова, основанная в 1954 г., в 1995 г. получила статус гимназии.

Завершить строительство нового корпуса планируется к 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.