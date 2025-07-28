В Чехове построят новый корпус гимназии № 2

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства образования региона мы вошли в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В этом году стартует строительство нового корпуса учебного заведения на 550 мест. Сейчас идет согласование проекта с подрядчиками и передача школьного поля под застройку, сообщает пресс-служба администрации округа.

Гимназия 2 не один год входит в топ 100 лучших школ Подмосковья. В настоящее время в существующем здании при проектной мощности в 750 учеников, фактическая наполняемость составляет свыше 1 300 детей. Учебный процесс организован в две смены. На данный момент гимназия самая многочисленная по обучению детей во вторую смену. Возведение пристройки позволит здесь перевести обучение детей в одну смену и снять нагрузку со всей системы образования округа.

Контракт с подрядчиком заключен со сроком исполнения до 2027 года.

О возможных неудобствах во время строительства уже предупредили родителей школьников и жителей ближайших домов.

Возведение пристройки будет проводиться на территории школьного стадиона в соответствии со всеми строительными нормами. Для проведения уроков физической культуры и внеурочной деятельности спортивной направленности задействуем стадион «Гидросталь».

Реконструкция основного здания гимназии предусматривает приведение двух зданий к единому стилю. Она кардинально не затронет внутренние помещения. Поэтому перевода учеников на время строительства пристройки не планируется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.