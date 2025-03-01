В Чехове планируют реконструировать гимназию № 2

В городском округе Чехов планируют реконструировать гимназию № 2. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства в сфере образования и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МБОУ «Гимназия № 2» со строительством пристройки на 550 мест в муниципальном округе Чехов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Здание МБОУ «Гимназия № 2» со строительством пристройки на 550 мест по адресу: Московская область, м. о. Чехов, ул. Чехова, д. 8 А».

Планируется в рамках проведения закупки реконструкция четырехэтажного здания со строительством пристройки на 550 мест общей площадью до 10 400 кв. м (будет уточняться проектом), расположенное по адресу: Московская область, м. о. Чехов, ул. Чехова, д. 8 А.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.