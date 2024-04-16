В Чехове началась заливка бетона в основание корпуса школы № 3 на 200 учеников

Начинается заливка первого бетона в фундамент здания нового школьного корпуса школы № 3 на 200 мест округа Чехов. Фундамент разбит на несколько захваток, захватка заливается монолитно, сообщается на сайте администрации округа.

Трехэтажное здание общей площадью более 4,6 тыс. кв. метров будет состоять из входных групп, гардеробных, учебных кабинетов, помещений для групп продленного дня, медицинского блока, двух спортзалов, пищеблока с обеденным залом, актового зала на 300 мест, библиотечно-информационного центра, офисной зоны для педагогов, административных и технических помещений.

Суммарная проектная вместимость существующего здания и вновь строящейся пристройки составит 860 учащихся.

Открытие нового школьного корпуса планируется 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.