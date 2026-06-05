В Чехове дольщики ЖК «Шервудский лес» получили компенсации

Компенсации получили дольщики проблемного ЖК «Шервудский лес» в деревне Прохорово муниципального округа Чехов. К 7 ноября 2025 года ППК «Фонд развития территорий» выплатила средства 245 участникам долевого строительства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ООО «Мелиор Строй» возводило ЖК «Шервудский лес» на земельных участках в частной собственности. Первая очередь проекта предусматривала строительство 121 дома на 673 квартиры. Фактическая строительная готовность объектов составляла 0%.

Решением арбитражного суда Московской области от 29 марта 2018 года компания была признана несостоятельной и объявлена банкротом.

В отношении объектов незавершенного строительства ППК «Фонд развития территорий» приняла решение о выплате компенсаций 245 участникам долевого строительства. К 7 ноября 2025 года все граждане, оформившие заявки и подтвердившие статус обманутого дольщика в личном кабинете на сайте фонда, получили выплаты в полном объеме. Шести заявителям отказано, соответствующие уведомления направлены в личные кабинеты. Жалоб на работу фонда в администрацию муниципального округа Чехов не поступало.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.