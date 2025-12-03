В Часцовской школе Одинцовского округа завершили демонтаж в рамках капремонта

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 2 декабря проверил ход капитального ремонта Часцовской средней школы. Работы ведутся по президентской программе и должны завершиться к 1 сентября 2026 года. В здании полностью завершили демонтаж, строители начали устанавливать перегородки на третьем этаже. Перед этим плиты перекрытий обработали пескоструйным способом, большинство конструкций сохранили прочность, лишь несколько участков потребуют усиления.

До конца года планируется завершить черновой цикл, выполнить штукатурные работы и подготовить фасады к утеплению. Здание школы построено в 1962 году, его площадь — 2367 квадратных метров. В ходе капремонта обновят все внутренние помещения, модернизируют пищеблок, расширят зону готовки и установят новое оборудование. Входная группа станет больше, появятся гардероб, комната охраны и тамбур.

На территории школы обустроят кольцевой пожарный проезд, парковку для автобусов и автомобилей учителей, проведут благоустройство и озеленение. Для школьников создадут спортивное ядро: футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, площадки для тенниса, баскетбола, ГТО и воркаута. Внеурочно спортивный кластер будет доступен жителям по программе «Открытый стадион». На время ремонта учащихся перевели в Покровское отделение, для подвоза используют пять школьных автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки на 400 мест к СОШ №1 в городском округе Королев, которая должна открыться в 2025 году. Глава региона пообщался с учителями и родителями школьников.

«Сейчас мы строим современную пристройку на 400 мест к первой школе. Очень важно, чтобы основное здание ей соответствовало. Поэтому обновляем фасад и не только, чтобы все сочеталось. Очень надеемся, что к 1 сентября 2025 года все сделаем. В пристройке будет учиться начальная школа», — заявил Воробьев.