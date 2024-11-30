В Бутырском районе завершили строительство корпусов бизнес-парка

На северо-востоке столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда введено в эксплуатацию 5 из 6 корпусов бизнес-парка, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Там смогут трудоустроиться порядка 12 тыс. человек. Бизнес-парк находится в Огородном проезде, вблизи станции МЦД-3 «Останкино» и метро «Бутырская».

«Соглашение о строительстве бизнес-парка „Останкино“ по программе стимулирования создания мест приложения труда город заключил в 2020 году. Во втором квартале 2024 года был введен в эксплуатацию пятый корпус. В уже построенных зданиях бизнес-парка расположились торгово-производственные, строительные и ИТ-компании. Деловой комплекс, расположенный на северо-востоке столицы, стал новой точкой делового притяжения. Найти работу там смогут до 12 тысяч человек», — уточнил Гарбухов.

Известно, что возведение парка идет с соблюдением экологических требований. Также объекту от ВЭБ.РФ был выдан «зеленый» сертификат.

«В следующем году мы завершим ансамбль из шести зданий: в настоящее время ведем строительство последнего корпуса, в котором уже завершены монолитные работы. Помимо современных офисных пространств, будет благоустроена прилегающая территория, которая станет доступна для всех горожан и станет центром притяжения района», — добавил директор по проектам компании PIONEER Николай Махоткин.

С 2020 года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Это позволит создать более 290 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.