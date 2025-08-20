В Бронницах продолжается работа по расселению аварийного жилья

Глава г. о. Бронницы Дмитрий Лысенков вручил сертификат на покупку квартиры Максиму Аниканову, который вместе с матерью являются нанимателями жилого помещения в аварийном доме на Пионерском переулке. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Бронницах в рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Администрацией городского округа Бронницы в 2025 году активно проводятся работы по расселению аварийного жилья.

Благодаря порядку предоставления субсидий нанимателям, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение жилых помещений, утвержденном постановлением Правительства № 902-ПП от 24.07.2025, теперь не только собственники, но и наниматели жилых помещений занимающие их по договорам социального найма имеют возможность получения субсидии на приобретение жилого помещения, на первичном рынке в любом муниципалитете Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.