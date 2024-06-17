В Бронницах предоставили земельный участок заведующему офтальмологическим отделением

В соответствии с законом Московской области администрацией городского округа Бронницы Московской области предоставляется в безвозмездное пользование земельный участок заведующему офтальмологическим отделением — Ованесян Владимиру Эдуардовичу, работающему в Бронницком отделении ГБУЗ «Раменская областная больница», передает пресс-служба администрации городского округа.

Участок площадью 8 соток предоставлен для индивидуального жилищного строительства. Расположен в черте города Бронницы вблизи с. Бисерово. Рядом находятся магазины, общественный транспорт, объекты городской инфраструктуры. В текущем году к массиву земельных участков планируется устройство подъездной автодороги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.