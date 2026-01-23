В Бронницах начался капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 2

В городском округе Бронницы стартовал капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 2 имени Н. А. Тимофеева. Работы ведутся в рамках государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 2 имени Н. А. Тимофеева проводится по адресу: Комсомольский переулок, дом 30. Подрядная организация приступила к демонтажным работам.

В ходе ремонта специалисты обновят фасад и кровлю здания, заменят все инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери. В учреждении установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая пищеблок. Также в здании появится новая мебель и оборудование.

Проект реализуется в рамках государственной программы капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и соответствует задачам нацпроекта «Семья». Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.