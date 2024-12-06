сегодня в 20:29

В большом зале ГДКиС «Мир» в Домодедове завершается черновая отделка

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева выехала в ГДКиС «Мир», чтобы проконтролировать динамику ремонтных работ в большой зале. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В зале будет 610 зрительских мест, из которых 7 — для людей с ограниченными возможностями здоровья. Откроется зал во второй половине 2025 года.

С площади помещения 750 квадратных метров было демонтировано более 20 тонн устаревших металлоконструкций. После ремонта увеличится сцена, для удобства зрителей появится центральный проход. Зал будет отделан специальными акустическими панелями, будут установлены светодиодные кулисы и противопожарный занавес.

«„Мособлстройтрест № 11“ придерживается сроков, работы выполняет качественно. На еженедельной основе докладывают мне о выполняемых работах», — рассказала глава Домодедово Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.