В Богородском округе завершается обновление академии творчества

В городе Ногинск Богородского округа на ул. 3-го Интернационала, 117в, продолжается капитальный ремонт академии творчества (центра дополнительного образования для детей и взрослых). Строительная готовность объекта составляет около 90%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы в ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета.

Завершены фасадные работы, ведутся внутренние отделочные. На всех трёх этажах плиточные работы выполнены на 98%. На третьем этаже рабочие клеят обои, прокладывают инженерные коммуникации — здесь готовность составляет 90%. На втором этаже также завершают оклейку обоев. В спортзале уже сделали полы и приступили к установке СМЛ-панелей. На прилегающей территории проводится благоустройство.

Работы будут завершены до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.