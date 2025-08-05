В Богородском округе зафиксировали рост стоимости участка на торгах за неделю

С 28 июля по 1 августа 2025 года в Подмосковье проведено 66 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по аренде участка для индивидуального жилищного строительства в Богородском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 7,14 соток для индивидуального жилищного строительства. Данный объект расположен в Богородском городском округе, город Старая Купавна. Стартовая цена ежегодной арендной платы начиналась от 183 703 руб. / в год. В аукционе приняло участие 11 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 43 раза (!) и составил 7 932 295,54 рублей / в год.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что ежегодно в Подмосковье на торги выставляется более 5 тыс. объектов недвижимого имущества. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.