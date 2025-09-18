В Богородском округе продолжаются работы по модернизации систем наружного освещения

В рамках модернизации систем наружного освещения в 2025 году на территории Богородского округа проводится установка шкафов управления наружным освещением (ШУНО), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, 17 сентября была осуществлена установка данного оборудования по адресу: г. Ногинск, ул. Строителей, 3.

В срок до 20 сентября запланирована установка еще четырех ШУНО по следующим адресам: с. Стромынь, ул. Кленовая; в коттеджном поселке Яхонты Клаб в деревне Жилино; д. Марьино, ул. Лесная, а также с. Кудиново, ул. Свободная.

Главным преимуществом установки таких шкафов является возможность регулирования освещения на основе времени суток и определенных условий внешней среды. Также это высокая надежность работы, автоматическое выявление неисправностей и извещение об аварийных ситуациях, контроль питания наружного освещения, что позволяет более эффективно управлять системами наружного освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.