В Богородском округе планируют капитально отремонтировать центр культуры

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Центр культуры «Акрихин» в Старой Купавне Богородского округа капитально отремонтируют в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту центра культуры «Акрихин» в Богородском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБУК «Центр культуры «Акрихин», Московская область, Богородский г. о., г. Старая Купавна, ул. Б. Московская, дом № 116».

Планируется в рамках проведения закупки провести капитальный ремонт здания 1981 года постройки. Общая площадь здания, подлежащая ремонту, составляет 6 336,2 кв. м.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2027 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.

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