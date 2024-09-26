В Богородском округе переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от квартир

В городе Старая Купавна Богородского округа состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

128 семей (345 человек) стали счастливыми обладателями нового, светлого, уютного жилья. Новоселы переедут в два новых корпуса дома № 7 по улице Чкалова.

В этот день со столь радостным событием жителей приехал лично поздравить глава Богородского округа Игорь Сухин, прокурор Ногинской городской прокуратуры Московской области Роман Ковалев, депутаты Богородского округа.

Для маленьких жителей была подготовлена развлекательная программа с участием аниматора.

Глава округа поблагодарил строителей и бизнес-партнеров за высокий профессионализм в работе и большой вклад в развитие строительного комплекса Богородского округа, после чего были вручены медали «5 лет Богородскому городскому округу».

И вот наступил самый волнительный момент — вручение ключей. Люди с нетерпением ждали данного момента многие годы. Это стало возможным благодаря программе губернатора. И эту работу Богородский округ обязательно продолжит.

В рамках данной госпрограммы в настоящее время на территории г. Старая Купавна ведется строительство двух многоквартирных домов по ул. Кирова — в следующем году планируется вручить ключи от квартир.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.