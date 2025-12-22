В Богородском округе наполовину завершили демонтаж центра образования № 26

Капитальный ремонт Центра образования № 26 на улице Ленинской, 182, в деревне Большое Буньково Богородского округа продолжается. Подрядная организация завершила около 50% демонтажных работ и вскоре приступит к отделочным.

Ремонт проводится по государственной программе обновления социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В учебном корпусе 1970 года постройки планируется провести кровельные и фасадные работы, обновить входную группу, полностью заменить окна и двери, выполнить внутреннюю отделку помещений и благоустроить прилегающую территорию.

Также предусмотрена замена всех инженерных коммуникаций, включая трубы, электропроводку и датчики пожарного оповещения. Новая мебель и оборудование поступят в классы, пищеблок, спортивный и актовый залы.

Завершить капитальный ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.