В Богородском округе на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

За неделю с 15 июля по 19 июля 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 172 аукциона по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 22 сотки под индивидуальное жилищное строительство, расположенного в Богородском г. о. Стартовая цена была 257 697 рублей в год. В аукционе приняло участие 6 претендентов. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 38 раз и составил более 10 млн рублей.

Найти участок или помещение в Московской области можно на едином портале торгов.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.