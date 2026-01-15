В Балашихе завершат строительство многопрофильной клиники к концу 2027 года

В микрорайоне Ольгино Балашихи продолжается строительство многопрофильной клиники по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Объект планируют сдать к концу 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Балашихе ведутся работы по строительству многопрофильной клиники в микрорайоне Ольгино. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Строители утепляют фасад, монтируют оконные блоки и инженерные системы, выполняют отделочные работы. Также идет прокладка канализации и теплосетей.

В новом медицинском центре будет 1123 койки и более 3 тысяч специалистов по 26 профилям. В составе больницы откроют консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену и региональный сосудистый центр. Учреждение оснастят современным оборудованием: КТ, МРТ, маммографом, ангиографом, рентгенами и экспертными УЗИ. В клинике организуют удобную навигацию, разделят потоки посетителей, создадут зоны ожидания и парковки.

Завершить строительство планируют к концу 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в данный момент в процессе реализации находится большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе. Его мощность — 1,2 тыс. коек. Больница будет расположена на территории около 120 тыс. кв. м.

«Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. Наша задача — сдать его уже в 2027 году. В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области», — добавил глава региона.