В Балашихе завершается строительство Кирилло-Мефодиевского храма

Ремонтные работы в Кирилло-Мефодиевском храме в Балашихе выполнены уже на 65 %. Храм расположен на Рождественской улице в микрорайоне Железнодорожный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительная бригада активно работает над созданием основания для купола. Рабочие делают кирпичную кладку барабанов. После этого строители приступят к заливке сводов и установке куполов. По проекту их предусмотрено пять больших и один маленький.

В новом храме площадью около 400 квадратных метров одновременно смогут находиться 500 прихожан. Здесь планируют разместить верхний и нижний храмы, воскресную школу, духовно-просветительский центр для молодежи, библиотеку и трапезную.

Закладной камень на месте строительства Кирилло-Мефодиевского храма был заложен 13 августа 2013 года. В апреле 2014 года рядом была построена и освящена небольшая деревянная церковь. В сентябре того же года начались первые работы по строительству основного здания, на пожертвования прихожан и организаций города были возведены стены и перекрытия нижнего храма. С 2020 года велись работы по возведению железобетонной конструкции купольной части алтаря верхнего храма. В мае 2021 года начались работы по возведению колокольни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.