В Балашихе заменят окна в КДЦ Подмосковные вечера

Замену оконных конструкций в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» включили в Народную программу по итогам встречи с жителями Балашихи. Обсуждение прошло с участием депутатов и работников культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновление окон в КДЦ «Подмосковные вечера» стало одним из наказов жителей, вошедших в Народную программу. Предложения собирали депутат Госдумы Александр Толмачев и депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

На встрече с сотрудниками учреждений культуры и активными жителями подвели итоги реализации программы за последние пять лет. Участники уделили особое внимание капитальному ремонту объектов культуры, переоснащению и укреплению материально-технической базы школ искусств и профильных организаций.

«Вместе с коллегами мы подробно обсудили результаты нашей совместной работы за прошедшие пять лет. Сделано действительно многое. Как один из ярких примеров — недавно после масштабного ремонта свои двери открыл КДЦ «Заря». Будем стараться и в дальнейшем держать высокую планку, чтобы соответствовать ожиданиям наших жителей и создавать комфортные условия для творческого развития», — отметил Владимир Шапкин.

Программные мастерские проходят по всему Подмосковью и направлены на формирование Народной программы на ближайшие пять лет. В Балашихе уже собрано более 19 тыс. наказов, которые станут основой для дальнейшего развития территорий, социальной сферы и городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.