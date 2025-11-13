В Балашихе стартовал капитальный ремонт детского сада при гимназии № 9

На улице Адмирала Кузнецова, 10, микрорайона Купавна подмосковной Балашихи строители приступили к капитальному ремонту дошкольного отделения № 5 гимназии № 9. Подрядчик на объекте, ведет демонтажные работы, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».

По проекту в здании, площадью 1 247,5 квадратных метров, обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы коснутся всех групповых помещений и пищеблока. Кроме того, обновят фасад и благоустроят прилегающую территорию.

Работы планируется завершить к 1 сентября 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.