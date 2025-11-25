В Балашихе проведут капитальный ремонт стадиона «Строитель»

На улице Саввинской, 2в, городского округа Балашиха проведут капитальный ремонт стадиона «Строитель». Обновленный стадион откроется в 2026 году, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Капитальный ремонт проведут на стадионе, открытом в 1970 году. В ходе работ строители обновят футбольное поле и беговые дорожки, отремонтируют помещения спортивных залов, раздевалки, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери, установят новое освещение, проведут благоустройство прилегающей территории», — пояснил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Работы по капремонту объекта проведут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В настоящее время определен подрядчик, который проведет работы. Им стал ООО — «РСПК».

Завершат все работы на стадионе в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.