В Балашихе продолжается ремонт подъездов

В помещениях производится покраска стен, восстановление штукатурки, устранение трещин и сколов. Специалисты заменяют осветительные приборы, почтовые ящики, ликвидируют имеющиеся неисправности.

Помимо этого, в подъездах уделяют внимание эстетическим аспектам. На стенах рисуют яркие изображения, в некоторых помещения создают декоративную конструкцию вокруг дверных проемов лифтов.

Проведение ремонтных работ в подъездах повышает безопасность и комфорт жителей, увеличивает срок службы общего имущества многоквартирного дома за счет профилактики повреждений и замены изношенных элементов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.