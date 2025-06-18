В Балашихе объявлен конкурс на реконструкцию автомобильной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ путем внесения изменений и строительно-монтажных работ по реконструкции участка Носовихинского шоссе в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2029 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектных и изыскательских работ (путем внесения изменений) и строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция автомобильной дороги Носовихинское шоссе на участке от автомобильной дороги Кучино — М-7 «Волга» до автомобильной дороги Носовихинское шоссе — Агрогородок в городском округе Балашиха Московской области, Этап № 2». Планируется внести изменения в проектную документацию и принять технические параметры по реконструкции на участках дорог: общая протяженность участков ориентировочно 3098,95 м (будет уточняться проектом).

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.