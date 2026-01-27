В Балашихе начались отделочные работы при капремонте школы №18

В деревне Черное городского округа Балашиха продолжается капитальный ремонт школы №18: подрядчик завершил демонтаж и приступил к отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В средней школе №18 на улице Автогородок, 4а, в деревне Черное городского округа Балашиха ведется капитальный ремонт. Подрядная организация завершила демонтажные работы и приступила к общестроительным и отделочным работам.

В здании 1968 года постройки площадью 6717,6 кв. м планируется провести внутреннюю отделку, обустроить входные группы, полностью заменить инженерные коммуникации и сантехнику. В рамках ремонта также обновят фасад и кровлю, закупят новую мебель и оборудование для учеников.

Ремонт проводится по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Открытие обновленного учебного здания запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.