В Балашихе начались отделочные работы при капремонте дошкольного отделения школы №12

В микрорайоне Павлино Балашихи стартовали отделочные работы в здании дошкольного отделения школы №12 в рамках капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Балашихе продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы №12. Подрядчик завершил демонтаж и приступил к отделочным работам. Ремонт проводится по государственной программе капитального ремонта социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья».

В ходе работ полностью обновят фасад и кровлю здания, заменят инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери. В учреждении установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все внутренние помещения, включая пищеблок, который приведут в соответствие с актуальными санитарными требованиями.

После завершения ремонта здание оснастят новой мебелью и необходимым оборудованием. Открытие обновленного дошкольного отделения запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.