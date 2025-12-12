В Балашихе 14 семей из аварийных домов получили новые квартиры 12 декабря

Глава Балашихи Сергей Юров 12 декабря вручил ключи от новых квартир 14 семьям, переселенным из аварийных домов по программе реновации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе 12 декабря состоялось вручение ключей от новых квартир 14 семьям, ранее проживавшим в аварийных домах. Мероприятие прошло с участием главы округа Сергея Юрова, его заместителей Евгении Сироты и Кирилла Тимашкова, руководителя Следственного отдела по Балашихе Сергея Гоцева, начальника управления по жилищным вопросам Александры Александровой и представителей строительной компании.

Все новые квартиры расположены в жилом комплексе «Квартал Авиаторов», который отличается удобной транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. В помещениях выполнен ремонт и подключены все необходимые инженерные системы для комфортного проживания.

До конца 2026 года в Балашихе планируется расселить 16 домов, признанных аварийными. В рамках комплекса построят шесть корпусов с коммерческими объектами, закрытыми дворами-парками, многоуровневым паркингом, детским садом на 255 мест и поликлиникой на 91 посещение в смену. Переселение проводится по программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.