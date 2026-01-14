В Апрелевке завершили капитальный ремонт детсада при школе №3 на 34%

В Апрелевке на улице Пойденко, 8, завершено более 34% капитального ремонта детского сада №22 при школе №3, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Наро-Фоминском округе продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Апрелевской школы №3. Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья».

Строители полностью завершили демонтажные работы, завершают ремонт кровли, а также выполняют общестроительные и отделочные работы. В здании площадью 1070,3 квадратных метра обновят кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, проведут внутренние работы и модернизируют пищеблок. Также будет обновлен внешний вид входных групп, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят территорию.

Завершить капитальный ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.