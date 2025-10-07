В Апрелевке стартовали работы по капремонту детского сада

Детский сад на ул. Пойденко д. 8 в Апрелевке является дошкольным отделением «Апрелевской школы № 3». Сейчас в здании детсада начался капитальный ремонт, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По информации ведомства, строители подрядной организации ООО «Матрица» ведут демонтажные работы.

«Капитальный ремонт объекта осуществляется в рамках национального проекта „Семья“, финансируемого за счет бюджетных средств. На объекте работают больше 40 человек. Строители ведут демонтаж перегородок, штукатурки, напольного покрытия, плитки, инженерных сетей, а также кровли», — говорится в сообщении пресс-службы.

Площадь объекта — 1070,3 кв. м. Планируется, что в здании отремонтируют кровлю и фасад, заменят системы отопления, вентиляции, канализации, проведут внутренние работы, модернизируют пищеблок. По-новому после переделки будут выглядеть входные группы. Для дошкольного отделения закупят новую мебель и оборудование. Переделка коснется и территории учреждения.

Родители малышей смогут убедиться, насколько комфортно и уютно стало в детском саду после завершения работ.

Обновленный детский сад должен быть готов к 1 сентября 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.