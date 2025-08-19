В Апрелевке на месте масштабного недостроя появился деловой центр

В городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа, на улице Дубки был выявлен объект незавершенного строительства на земельном участке 19а. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Строительство здания, в котором планировалось размещение физкультурно-оздоровительного комплекса, началось в 2006 году. Однако реализация объекта была приостановлена. Несколько лет недострой, расположенный в непосредственной близости от входа в городской парк «Дубки», портил облик территории. В результате в рамках работы по выявлению и ликвидации недостроев, самостроев, а также аварийных зданий на территории Московской области сооружение было включено в перечень объектов незавершенного строительства. Привлечение дополнительных инвестиций позволило собственнику принять решение о дострое объекта. В июле текущего года строительство шестиэтажного здания было полностью завершено. Его общая площадь составила более 6000 квадратных метров.

На сегодняшний день объект введен в эксплуатацию, ведется работа по сдаче помещений в аренду.

В здании планируется открытие делового центра.

Всего в Наро-Фоминском городском округе было выявлено 172 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 103 объекта, что составляет 60% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.