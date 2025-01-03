В 71 регионе РФ выросли в цене загородные дома

Стоимость загородных домов за 2024 год увеличилась в 71 регионе РФ. В среднем подорожание составило 6,7% до 7,4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».

Изучали 85 регионов России. Стоимость частных домов выросла в 71 субъекте, а снизилась в 14.

В Республике Алтай цена увеличилась на 35,6%, в Кемеровской области - на 29,3%, в Московской - на 28,9%, в Калужской - на 17,8%, в Республике Ингушетия - на 17,2%. При этом стоимость частного дома в среднем снизилась в Мурманской области на 11,2%, Нижегородской - на 9,5%, Смоленской - на 6,5%, а также Калмыкии - на 9% и Мордовии - на 5,8%.

Ранее эксперт по недвижимости Елена Земцова сказала, что стоимость квадратного метра в России вырастет на 2% в массовых сегментах. В высокобюджетных жилье подорожает примерно на 5%.