Эксперт по недвижимости: цены на жилье вырастут в 1 квартале 2025 года

Одна из тенденций рынка недвижимости в 2024 году — рост базовых цен на новостройки и одновременное предоставление высоких скидок. В 1 квартале 2025 года ожидается увеличение стоимости квадратного метра в высокобюджетных сегментах в районе 5%, в массовых — не более 2%, сообщила РИАМО эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова.

За 2024 год цены по разным сегментам выросли от 10% до 27% по итогу осени, отметила она. По элитному сегменту — на 20%, по премиальному — на 10%, по бизнес-классу — на 17,5%, по комфорт и эконом классу — на 25% и 27% соответственно.

«Сегодня цены на новостройки зависят уже не столько от реального спроса, сколько от себестоимости строительства. Ведь чтобы сохранять заложенную в проектах рентабельность при растущих издержках, необходимо повышать стоимость продажи квартир. А себестоимость растет уже на протяжении последних 4 лет, и в 2025 году этот рост продолжится. Здесь сказываются удорожание оборудования, строительных и отделочных материалов, дефицит рабочей силы на фоне СВО и роста стоимости проектного финансирования», — объяснила Земцова.

По прогнозам аналитиков, в 2025 году отдельные позиции для строительства и отделки могут вырасти в цене до 30% на мировых рынках. В большей степени это отражается на проектах премиального сегмента, где большая доля импортных материалов.

«В 1 квартале 2025 года ожидаем рост цены квадратного метра в высокобюджетных сегментах в районе 5%, в массовых — не более 2% из-за зависимости от ипотеки», — прогнозирует эксперт.